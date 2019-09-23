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Танцы со звездами: кто покинул шоу после пятого эфира (видео)

03:03, 23 сентября 2019
Звезды
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MARUV и JAY покинули шоу Танцы со звездами 2019 / фото instagram.com/tanci1plus1/

Пятый выпуск 3 сезона Танцев со звездами 2019 вышел в эфир 22 сентября, за победу сражалось 11 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже определился победитель и проигравший.

Maruv и Jay, Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко,  Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

Танцы со звездами 2019: результаты 5 выпуска / 1+1

Итоги 5 выпуска Танцев со звездами 2019

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук -  27 балла

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 27 баллов

Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 28 баллов

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко -  21 балл

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 25 баллов

Dzidzio и Яна Цибульская -  20 баллов

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 20 баллов

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 26 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 24 баллы

MARUV и JAY - 23 балла

Ксения Мишина и Женя Кот - 25 баллов

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Три пары оказались в зоне риска. MARUV и JAY, Dzidzio и Яна Цибульская и Анна Ризатдинова и Александр Прохоров попали в зону риска. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров получили иммунитет.

MARUV и JAY покинули шоу Танцы со звездами 2019.

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Теги: #танцы со звездами#MARUV