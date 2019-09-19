Врачи оценили шансы Заворотнюк на выздоровление

Врачи обнадежили близких Заворотнюк и отметили, что артистка может "выкарабкаться".

Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы наконец-то удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой.

Женщина вкратце сообщила о состоянии актрисы, передает "Московский комсомолец".

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"Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки Сегодня наконец ответила, - рассказала "МК" подруга Заворотнюк. - Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо".

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

По последним данным, актриса находится в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела.