Заворотнюк взяли под охрану - СМИ

Сотрудникам больницы пришлось выставить круглосуточную охрану на этаже и отдельно – прямо возле палаты, где лежит Анастасия.

Актрису, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк взяли под охрану – из-за активных журналистов.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 48-летняя Анастасия сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы – из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров. На территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы.

После этого сотрудникам больницы пришлось выставить круглосуточную охрану на этаже и отдельно – прямо возле палаты, где лежит Анастасия.

По словам источников Baza, Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об ее критическом состоянии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.