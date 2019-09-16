"Сильно ослабла": врачи прекратили лечить опухоль Заворотнюк
18:25, 16 сентября 2019Звезды
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За состоянием Заворотнюк следят анестезиологи-реаниматологи.
У Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга / фото УНИАН
Врачи прекратили противоопухолевое лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
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По его информации, артистка по-прежнему находится в коме, в связи с чем провести операцию или любую другую терапию не представляется возможным.
«Организм Заворотнюк сильно ослаб», - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ее состоянием следят анестезиологи-реаниматологи.
Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга - четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.
16 сентября появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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