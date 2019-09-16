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"Сильно ослабла": врачи прекратили лечить опухоль Заворотнюк

18:25, 16 сентября 2019
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У Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга / фото УНИАН

Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

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По его информации, артистка по-прежнему находится в коме, в связи с чем провести операцию или любую другую терапию не представляется возможным.

«Организм Заворотнюк сильно ослаб», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за ее состоянием следят анестезиологи-реаниматологи.

Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга - четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.

16 сентября появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк