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На странице Заворотнюк в Instagram заставили фанатов "замолчать"

14:42, 16 сентября 2019
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Заворотнюк находится в тяжелом состоянии / instagram.com/a_zavorotnyuk

Так, для пользователей недоступна возможность оставлять комментарии. При этом еще несколько дней назад это можно было сделать.

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Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга - четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.

16 сентября появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк