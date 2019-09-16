На странице Заворотнюк в Instagram заставили фанатов "замолчать"

Последний пост на странице артистки опубликован шесть дней назад.

На странице актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк в Instagram отключена возможность оставлять комментарии.

Так, для пользователей недоступна возможность оставлять комментарии. При этом еще несколько дней назад это можно было сделать.

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Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга - четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.

16 сентября появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.