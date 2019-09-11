"Опасна!": MARUV оделась во все красное и завела сеть (фото)

MARUV облачилась в красное боди с объемными воланами. Ноги певицы прикрывали лишь прозрачные черные колготки.

Самая эпатажная украинская певица MARUV любит удивлять откровенными образами. Однако на этот раз девушка удивила поклонников и выбрала оригинальный, но в то же время роскошный наряд.

Снимки опубликованы в Instagram певицы.

Для "Танцев со звездами" MARUV облачилась в красное боди с объемными воланами. Ноги певицы прикрывали лишь прозрачные черные колготки.

"Очень красивый образ, тебе так идёт красный цвет", "Девушка в красном - огонь и опасна!", "Богиня", - расхвалили образ певицы подписчики.