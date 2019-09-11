"Опасна!": MARUV оделась во все красное и завела сеть (фото)
16:00, 11 сентября 2019Звезды
545 0
MARUV облачилась в красное боди с объемными воланами. Ноги певицы прикрывали лишь прозрачные черные колготки.
Instagram MARUV
Самая эпатажная украинская певица MARUV любит удивлять откровенными образами. Однако на этот раз девушка удивила поклонников и выбрала оригинальный, но в то же время роскошный наряд.
Снимки опубликованы в Instagram певицы.
Для "Танцев со звездами" MARUV облачилась в красное боди с объемными воланами. Ноги певицы прикрывали лишь прозрачные черные колготки.
"Очень красивый образ, тебе так идёт красный цвет", "Девушка в красном - огонь и опасна!", "Богиня", - расхвалили образ певицы подписчики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter