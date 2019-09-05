Вера Брежнева едва вместила грудь в тесный топ (фото)
11:03, 05 сентября 2019Звезды
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Исполнительница предстала в образе total black.
Брежнева очаровала поклонников / instagram.com/stories/ververa
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в черном наряде с глубоким декольте, слегка обнажившим грудь.
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На опубликованном в Instagram снимке певица позирует во время фотосессии для российского Vogue в черных кожаных шортах, топе такого же цвета и пиджаке. В кадре видно, что топ сильно сдавливает грудь Брежневой.
Поп-звезда дополнила образ стильными золотистыми босоножками, цепочкой на шее и серьгами-кольцами. На ее лице нюдовый макияж.
Ранее Вера Брежнева очаровала поклонников стильными кадрами с фотосессии для российского Vogue.
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