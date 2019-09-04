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MARUV в латексном комбинезоне и пачке завела сеть (фото)

05:56, 04 сентября 2019
Звезды
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MARUV любит удивлять откровенными образами / Instagram MARUV

Самая эпатажная украинская певица MARUV любит удивлять откровенными образами. На этот раз девушка внесла в свой концертный наряд новую "изюминку" и надела что-то вроде балетной пачки поверх латексного комбинезона. 

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Снимки опубликованы в Instagram певицы.

В таком наряде MARUV исполнила венский вальс во время второго эфира шоу "Танцы со звездами".

"Очень красивая с легким макияжем", - похвалили образ певицы в сети.

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Теги: #певица#MARUV