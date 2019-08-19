Вера Брежнева озадачила фанатов пикантным фото

Большинство фанов положительно оценили образ певицы, однако некоторые все же раскритиковали наряд.

Популярная украинская певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в костюме оверсайз.

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Пиджак у артистки расстегнут, из-под него виднеется бюстгальтер телесного цвета. На шее у Брежневой две цепи жемчуга.

"Словно хиппи – я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: "Расслабьтесь, внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма, доброта". Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой", – написала поп-звезда.

"Вера, этот костюм случайно не Константина?" – спросили фаны звезды. Вера Брежнева ответила на вопрос утвердительно.

Большинство комментаторов положительно оценили образ певицы, однако некоторые все же раскритиковали наряд.

Позже артистка опубликовала еще один пост, в котором также предстала в белье и поразмышляла о своем психологическом состоянии.

"Несколько лет я посещала психолога, с которым мы прорабатывали переживания детства, юности. Избавившись от всех этих обид и психологических узлов, я стала более гармоничной, спокойной и, как следствие, научилась любить себя и принимать такой, какая есть. Важную роль в этом играет мужчина, который находится рядом с женщиной", - написала Брежнева.

Ранее 37-летняя певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала снимок, на котором она продемонстрировала свою худобу.