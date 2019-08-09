Ани Лорак в "змеином" платье показала все достоинства фигуры (фото)

Певица вышла на сцену в очень облегающем платье с высоким разрезом, обнажающим ногу.

Украинская певица Ани Лорак во время выступления примерила очень сексуальный наряд.

Снимок опубликован в Instagram артистки.

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Певица вышла на сцену в очень облегающем платье с высоким разрезом, обнажающим ногу. Также у певицы было открыто одно плечо.

"Какая вы шикарная... Каждая черта идеальна просто, вы любовь", "Огненная! Какие же крутые образы", "Дива", - расхвалили Лорак поклонники.

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