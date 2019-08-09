Ани Лорак в "змеином" платье показала все достоинства фигуры (фото)
09:13, 09 августа 2019Звезды
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Певица вышла на сцену в очень облегающем платье с высоким разрезом, обнажающим ногу.
🌹 Это было незабываемо! #thebest #анапа #нашвечер
Украинская певица Ани Лорак во время выступления примерила очень сексуальный наряд.
Снимок опубликован в Instagram артистки.
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Певица вышла на сцену в очень облегающем платье с высоким разрезом, обнажающим ногу. Также у певицы было открыто одно плечо.
"Какая вы шикарная... Каждая черта идеальна просто, вы любовь", "Огненная! Какие же крутые образы", "Дива", - расхвалили Лорак поклонники.
Как сообщал УНИАН, Ирина Шейк в ярком купальнике отправилась на пляж без Бредли Купера и показала роскошную фигуру.
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