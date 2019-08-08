Исполнитель роли Мачете помог спасти ребенка из перевернутого автомобиля (видео)
Один из самых известных «кинозлодеев», актер Дэнни Трэхо стал свидетелем страшного ДТП и помог пострадавшему ребенку выбраться из перевернутого автомобиля.
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Как сообщает CNN, Трехо увидел, как в результате столковения автомобилей один из них перевернулся. Находившийся в машине ребенок оказался в ловушке.
Актер попытался добраться до ребенка через разбитое окно, но не мог отстегнуть ремень безопасности. Вместе с еще одной прохожей, Моникой Джексон, им удалось освободить ребенка.
В результате ДТП госпитализировали трех человек, их жизни ничего не угрожает.
«Все хорошее что случилось со мной, произошло в результате помощи кому-нибудь», – признался Трехо журналистам.
Денни Трехо стал известен благодаря ролям в фильмах культового режиссера Роберта Родригеса (От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Мачете»). Он также появлялся в популярном сериале «Во все тяжкие».
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