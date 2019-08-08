Исполнитель роли Мачете помог спасти ребенка из перевернутого автомобиля (видео)

Актер стал свидетелем страшной аварии и бросился помогать пострадавшим.

Один из самых известных «кинозлодеев», актер Дэнни Трэхо стал свидетелем страшного ДТП и помог пострадавшему ребенку выбраться из перевернутого автомобиля.

Читайте такжеNetflix показала тизер нового фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" с Аль Пачино и Робертом де Ниро (видео)

Как сообщает CNN, Трехо увидел, как в результате столковения автомобилей один из них перевернулся. Находившийся в машине ребенок оказался в ловушке.

Актер попытался добраться до ребенка через разбитое окно, но не мог отстегнуть ремень безопасности. Вместе с еще одной прохожей, Моникой Джексон, им удалось освободить ребенка.

В результате ДТП госпитализировали трех человек, их жизни ничего не угрожает.

«Все хорошее что случилось со мной, произошло в результате помощи кому-нибудь», – признался Трехо журналистам.

Денни Трехо стал известен благодаря ролям в фильмах культового режиссера Роберта Родригеса (От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Мачете»). Он также появлялся в популярном сериале «Во все тяжкие».

Ранее сообщалось, что 60-летний американский актер Кевин Спейси впервые за долгое время выступил публично – зачитал поэму о боксере в Национальном музее Рима.