"Опять с фотошопом переборщила": Ани Лорак озадачила сеть новым фото

По мнению поклонников, такой загар артистке совершенно не идет.

Сбежавшая в РФ украинская певица Ани Лорак похвасталась новым фото, на котором она предстает с бронзовым загаром.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором продемонстрировала сильно загорелое и худое тело.

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"Солнечного настроения! Прекрасного, доброго дня", – надписала Лорак под снимком, на котором позирует, сидя на ступеньках в ультракоротких шортах и черной майке.

Судя по комментариям, многих удивило то, как сильно похудела поп-звезда. Другие же отмечают, что загар совершенно ей не идет.

"Шоколадка", "Загоревшая", "Выглядишь, как девочка", "Зачем так худеешь?", "С загаром что-то пошло не так", "Что-то мулаткой быть не очень", "Так похудела", "Опять с фотошопом переборщила - пальцы на своих коротких копытах забыла наклеить. Село", – отреагировали фолловеры.

Ранее украинская певица Ани Лорак презентовала свой новый трек под названием "Я в любви", откровенно спев о том, что сейчас она влюблена.