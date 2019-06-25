В России ушла из жизни звезда фильма о Высоцком

Всю свою жизнь актриса посвятила театру и кино, стала профессором Школы-студии МХАТ.

В России скончалась известная советская и российская актриса, мать актера Михаила Ефремова Алла Покровская.

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Как сообщает «ТСН», о смерти актрисы сообщили в МХТ имени Чехова. Причина смерти Покровской пока неизвестна. Сын актрисы Михаил Ефремов отмечает, что она умерла в реанимации.

"Как, где и когда будет организовано прощание, станет понятно, вероятно, завтра. Думаю, что это будет в МХТ имени Чехова, хоронить будем на Троекуровском кладбище, рядом с моей бабушкой", - сообщил Ефремов.

Алла Покровская родилась в 1937 году в семье оперного режиссера Бориса Покровского. Всю свою жизнь она посвятила театру и кино, стала профессором Школы-студии МХАТ.

За спиной у Покровской остался обширный список работ в театре и кино. Она стала известной, в частности, благодаря фильмам "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев" и "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Ранее сообщалось, что американская актриса Сильвия Майлз скончалась в возрасте 94 лет.