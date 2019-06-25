В Средиземном море загорелась яхта с Кличко-младшим на борту (видео)
13:27, 25 июня 2019Звезды
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Украинец рассказал, что помощь пассажирам яхты вовремя оказали береговая охрана и пожарные Мальорки.
В водах Испании горела яхта с Кличко / Facebook, Klitschko
На борту арендованной яхты, на которой находился украинский боксер Владимир Кличко, утром в понедельник произошел пожар.
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Об этом сам Кличко сообщил в Facebook. По его словам, судно следовало с Ивисы на Мальорку (Испания).
«Мы были в неспокойных водах и внезапно столкнулись с огнем – примерно в семи морских милях от береговой линии», – отметил Кличко.
Украинец рассказал, что помощь ему и прочим пассажирам яхты вовремя оказали береговая охрана и пожарные Мальорки.
«Будьте осторожны со своими желаниями – на этот раз судьба восприняла мое желание «получить немного адреналина во время отдыха» слишком буквально», – заключил Кличко.
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