В Средиземном море загорелась яхта с Кличко-младшим на борту (видео)

Украинец рассказал, что помощь пассажирам яхты вовремя оказали береговая охрана и пожарные Мальорки.

На борту арендованной яхты, на которой находился украинский боксер Владимир Кличко, утром в понедельник произошел пожар.

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Об этом сам Кличко сообщил в Facebook. По его словам, судно следовало с Ивисы на Мальорку (Испания).

«Мы были в неспокойных водах и внезапно столкнулись с огнем – примерно в семи морских милях от береговой линии», – отметил Кличко.

Украинец рассказал, что помощь ему и прочим пассажирам яхты вовремя оказали береговая охрана и пожарные Мальорки.

«Будьте осторожны со своими желаниями – на этот раз судьба восприняла мое желание «получить немного адреналина во время отдыха» слишком буквально», – заключил Кличко.

Ранее Владимир Кличко показал, как занимается серфингом на Днепре.