"Дзидзьо с сиськами": бородатая Леся Никитюк шокировала новым фото

Леся Никитюк предстала публике в довольно странном и провокационном образе.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк шокировала сеть новым фото.

На снимках, опубликованных на странице Леси Никитюк в Instagram, она предстала в довольно странном и провокационном образе - с бородой, которая внешне напоминает бороду известного украинского исполнителя Dzidzio.

Также, Леся Никитюк надела откровенное платье нежно-голубого цвета, которое оголяет грудь и плечи.

"Я завела вас??? Кто будет моей телочкой?", - спрашивает Никитюк у своих подписчиков.

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А вот сами поклонники звезды были удивлены увиденным и разошлись во мнениях. Многие критиковали эксперименты Леси Никитюк с образами, а другие подошли к вопросу с юмором.

"Dzidzio после Тайланда"; "Фу, грудь не волосатая!)"; "На Притулу похожа"; "Так вот ты какой, Дзидзьо"; "Это Евровидение 2020?"; "Лесичка не делай из себя чучело"; "Бородатая Леся"; "Леся ты просто огонь"; "Кончита Вурст"; "Кончита отдыхает"; "ЛеДзьо"; "Дзидзьо ушел в отпуск, а вместо него Никитюк)))"; "Можно сразу на Евровидение в таком виде"; "Четкие дыньки"; "Вообще на бороду не смотрел"; "А грудь почему не волосатая?"; "Сисяндры видно"; "Дзидзьо бороду потерял?!"; "Дзидзьо с сиськами. Теперь я видел все", - пишут подписчики в комментариях под фото.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала новое фото, на котором обнаженная украинская звезда принимает ванну в окружении белоснежной пены.