"Натуральное хозяйство": экс-"виагра" похвасталась своими прелестями в Instagram (фото)
08:56, 03 июня 2019Звезды
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Поклонники певицы активно обсуждают ее новый снимок.
Седокова не перестает удивлять сеть / instagram.com/annasedokova/
Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала фурор в сети новым фото.
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В кадре, опубликованном в Instagram, певица позирует в теплице и поливает грядки. Она предстала в юбке-карандаше и топике. Такой наряд выгодно подчеркнул эффектные формы Седоковой.
"Натуральное хозяйство", - подписала кадр поп-певица.
"А вы всегда в парник на каблуках?", "С хозяйством там полный порядок", "Силиконовая милфа", "Только жопу с силиконом показать может", "Красивая, спору нет, но зачем фотки с прелестями своими везде выставлять", - пишут в комментариях к фото.
Седокова взбудоражила сеть / фото instagram.com/annasedokova
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, предстала в кадре в очень смелом образе, "засветив" соски.
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