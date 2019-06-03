"Натуральное хозяйство": экс-"виагра" похвасталась своими прелестями в Instagram (фото)

Поклонники певицы активно обсуждают ее новый снимок.

Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала фурор в сети новым фото.

Читайте такжеАлла Пугачева обеспокоила сеть внешним видом (фото)

В кадре, опубликованном в Instagram, певица позирует в теплице и поливает грядки. Она предстала в юбке-карандаше и топике. Такой наряд выгодно подчеркнул эффектные формы Седоковой.

"Натуральное хозяйство", - подписала кадр поп-певица.

"А вы всегда в парник на каблуках?", "С хозяйством там полный порядок", "Силиконовая милфа", "Только жопу с силиконом показать может", "Красивая, спору нет, но зачем фотки с прелестями своими везде выставлять", - пишут в комментариях к фото.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, предстала в кадре в очень смелом образе, "засветив" соски.