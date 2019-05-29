Тина Кароль без макияжа удивила сеть (фото)

Такой образ разительно отличается от сценических "луков" певицы с ярким макияжем.

В сети появился снимок популярной украинской поп-певицы Тины Кароль без макияжа. Такой кадр удивил ее подписчиков, ведь артистка - любительница яркого мейкапа.

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Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она похвасталась естественной красотой и роскошными волосами. Многие фаны отмечают, что даже без макияжа она выглядит превосходно.

"Что за перформансы с волосами, на фотках короткие, а на свадьбе длинные", "Что с твоими волосами не так", "Какие губки", "Без накрашенных ресничек ты, как ребёночек, ну, такая милая", - пишут в комментариях.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов фото из салона авто.