Ани Лорак покрасовалась в авто и очаровала сеть (фото)

В последнее время исполнительница часто постит селфи из авто.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов фото из салона авто.

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Снимок "дива" опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка позирует в серой футболке, подчеркивающей ее пышную грудь, и серой джинсовой куртке. Волосы Ани Лорак небрежно собраны.

Для кадра певица выбрала неброский макияж с акцентом на глаза с помощью черных стрелок. Улыбка поп-артистки завораживает.

"Какая красотка", "Красивая", "Прекрасная", "Какая же вы нежная", "Богиня", "Обворожительная и такая милая", - пишут в комментариях.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.