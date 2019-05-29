Ани Лорак покрасовалась в авто и очаровала сеть (фото)
05:54, 29 мая 2019Звезды
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В последнее время исполнительница часто постит селфи из авто.
Лорак постоянно удивляет фанов / фото УНИАН
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов фото из салона авто.
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Снимок "дива" опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка позирует в серой футболке, подчеркивающей ее пышную грудь, и серой джинсовой куртке. Волосы Ани Лорак небрежно собраны.
Для кадра певица выбрала неброский макияж с акцентом на глаза с помощью черных стрелок. Улыбка поп-артистки завораживает.
"Какая красотка", "Красивая", "Прекрасная", "Какая же вы нежная", "Богиня", "Обворожительная и такая милая", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/anilorak
фото instagram.com/anilorak
Ранее популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.
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