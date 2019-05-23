Звезды фильма "Богемная рапсодия" решили сыграть свадьбу - СМИ

Пара хочет пожениться уже в этом году.

Звезды оскароносного фильма "Богемная рапсодия" Рами Малек и Люси Бойтон официально обручены.

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"Они говорили о браке годами, и теперь они официально обручены. Они надеются пожениться в этом году!", - рассказал инсайдер изданию RadarOnline.

Пара познакомилась в 2017 году на съемочной площадке байопика о группе Queen, где они играли настоящих возлюбленных - Фредди Меркьюри и Мэри Остин - и с тех пор неразлучны.

"Они так счастливы вместе, они просто рады быть рядом. Скорее всего, они поженятся в Англии, где выросла Люси, а затем устроят еще один праздник в США с семьей Рами", - рассказал инсайдер.

Как сообщал УНИАН, Рами Малек получил "Оскар" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия". Новой большой работой актера станет роль главного антигероя в 25-ом, юбилейном фильме о Джеймсе Бонде.

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