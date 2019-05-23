Ирина Горовая поздравила Потапа со свадьбой / фото jetsetterua
Бывшая жена Потапа поздравила его со свадьбой
16:58, 23 мая 2019Звезды
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В своем Instagram Ирина Горовая поделилась клипом Потапа "Константа", в котором репер признается в любви своей невесте Насте Каменских.
Ирина Горовая поздравила Потапа со свадьбой / фото jetsetterua
Бывшая жена репера Потапа, продюсер Ирина Горовая поздравила его с предстоящей свадьбой.
В своих Instagram Stories Горовая опубликовала фрагменты из нового клипа ПТП "Константа", в котором репер признается в любви своей невесте Насте Каменских.
Видео продюсер сопроводила короткой подписью: "Поздравляю, ребята!".
фото Instagram
Как сообщал УНИАН, сегодня Потап и Настя Каменских подтвердили, что они женятся. Репер выпустил лирический клип с признанием Каменских в любви, певица же прокомментировала событие у себя в Instagram.
Мероприятие состоится в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом.
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