Бывшая жена Потапа поздравила его со свадьбой

В своем Instagram Ирина Горовая поделилась клипом Потапа "Константа", в котором репер признается в любви своей невесте Насте Каменских.

Бывшая жена репера Потапа, продюсер Ирина Горовая поздравила его с предстоящей свадьбой.

В своих Instagram Stories Горовая опубликовала фрагменты из нового клипа ПТП "Константа", в котором репер признается в любви своей невесте Насте Каменских.

Видео продюсер сопроводила короткой подписью: "Поздравляю, ребята!".

Как сообщал УНИАН, сегодня Потап и Настя Каменских подтвердили, что они женятся. Репер выпустил лирический клип с признанием Каменских в любви, певица же прокомментировала событие у себя в Instagram.

Мероприятие состоится в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом.

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