Невеста Каменских показала, как готовится к предстоящей свадьбе (фото)

Утро "дня Х" певица начала с пробежки в парке на рассвете.

Уже совсем скоро состоится свадьба Потапа и Насти Каменских, о которой гудит весь украинский шоу-бизнес. Это подтвердил сам Потап, выпустив новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной.

Невеста Каменских в своем Instagram приоткрыла завесу тайны и показала, как готовится к торжеству.

Судя про сторис певицы, утро "дня Х" началось с пробежки в парке на рассвете.

Позже Каменских опубликовала фото в белом халате с надписью "Невеста".

Чтобы расслабится и снять волнение, певица со своей подругой Аней Андрийчук-Завгородней, женой репера Позитива, выпила по бокалу шампанского.

Как сообщал УНИАН, сегодня Потап и Настя Каменских подтвердили, что они женятся. Репер выпустил лирический клип с признанием Каменских в любви, певица же прокомментировала событие у себя в Instagram.

Мероприятие состоится в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом.

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