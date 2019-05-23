Одесский международный кинофестиваль посетит известный британский режиссер

Знаменитость получит «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство.

На десятый Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), который состоится в июле, приедет известный британский режиссер Майк Ли.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОМКФ, иностранец получит статуэтку «Золотой Дюк» за вклад в киноискусство. Кроме этого, в рамках фестиваля Майк Ли представит зрителям мини-ретроспективу своей фильмографии.

«Нужно отметить, что Майк Ли неоднократно высказывался в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, десятый Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 до 20 июля.

Справка УНИАН. Майк Ли – британский писатель, режиссер театра и кино, семикратный номинант на «Оскар», пятикратный лауреат кинопремии BAFTA, лауреат премии за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля и главной награды фестиваля – Palme d'Or, а также обладатель «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля.

Его первый фильм – «Безрадостные моменты» (1971 год), после этого появились – «Тяжелый труд», «Орехи в мае», «Поцелуй смерти», «Кто есть кто», «Взрослые», «Дом, милый дом» и др.

В числе игровых фильмов – «Большие надежды», «Сладкая жизнь», «Обнаженные», «Тайны и ложь», «Все или ничего», «Беззаботная», «Мистер Тернер», «Питерлоо».

Майк Ли также написал и поставил более двадцати пьес.

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