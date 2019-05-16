Каменских впервые поделилась подробностями грядущей свадьбы

Певица заявила, что на свадьбу прессу приглашать не собирается, потому что это событие слишком интимно. И этим фактически подтвердила, что праздник состоится.

В передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина» впервые прокомментировала слухи о свадьбе с Потапом, которая, возможно, запланирована на 23 мая.

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"Я говорю о своей жизни личной настолько, насколько я хочу, чтобы об этом знали. С Алексеем у нас очень классный получился тандем. Сначала мы создали группу, которая стала очень успешной. Затем, даже когда мы поставили дуэт на паузу, мы продолжили создавать. И Алексей мне очень помогает. Я его поддерживаю, - говорит певица и добавляет, что все ответы на вопросы можно найти в ее последнем клипе на песню «Обіцяю». - Это очень такая песня, которая из глубин души и сердца. И конечно там такие слова еще непростые. Такие слова, как посвящение человеку, которому я обещаю, что я буду всегда с тобой, поддерживать тебя", - заявила Каменских.

Настя добавила, что на свадьбу прессу приглашать не собирается, потому что это событие слишком интимно. И этим фактически подтвердила, что праздник состоится: "Я бы не хотела видеть журналистов. Это, мне кажется, как когда женщина рожает, ты не хочешь там снять этот момент, когда головка там вылезает, - говорит звезда. - То есть для меня это такой интимный момент".

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта, но после развода Потапа с Ириной Горовой - все постепенно стало на свои места. Начало появляться все больше фотографий Потапенко и Каменских из частной жизни и на совместном отдыхе. Однако, после того, как в прессе появилась информация о том, что Каменских и Потап назначили дату свадьбы, артисты отказываются комментировать свою личную жизнь и уходят от прямого ответа.

Как сообщал УНИАН, ранее Потап прокомментировал информацию о том, что 23 мая, в Киеве, состоится его свадьба с украинской исполнительницей Настей Каменских.