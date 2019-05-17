"Пора худеть": Анна Седокова разочаровала сеть своей фигурой (фото)
Нужно срочно в ленту фоточку с отдыха, потому что Аня тревел блогер вам нравится намного больше, чем Аня на работе круглосуточно и спит по часику в самолетах 😂 Вчера говорили с молодым человеком ,что у меня по сути никогда не было ни дня без работы. Ну, вот встала я в 12 и пошла в зал. Потом в Спа, после с девочками встретилась посидела. Вот плохо это, конечно, в моем возрасте женщина должна себя уже беречь 😂😂😂 Но что-то идёт все равно не так. А у вас что самое «лайкальное» в ленте? Цветы, котята, дети, купальники, мужчины? Дайте топ 3 👇🏼🤪😘
Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила поклонников очередным фото. Так, на нем она позировала в коротких шортах и топе, который немного оголял ее грудь.
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Снимок Седокова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Аня, пора худеть, это уже не прилично", "Лицо какое-то неестественное у вас Анна", "Толстенькая стала", "Не понимаю, как может мать троих детей в возрасте от 2 до 14 лет просыпаться в 12 и дальше - зал, спа, встреча-посиделки с девочками?!. И башка забита лайками в ленте! И это у зрелой тетки в 36 лет! Жесть", - пишут в сети.
Как сообщал УНИАН, Седокова в полупрозрачных лосинах засветила ягодицы на камеру.