"Пора худеть": Анна Седокова разочаровала сеть своей фигурой (фото)

Седокова позировала в коротких шортах и топе, который немного оголял ее грудь.

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила поклонников очередным фото. Так, на нем она позировала в коротких шортах и топе, который немного оголял ее грудь.

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Снимок Седокова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Аня, пора худеть, это уже не прилично", "Лицо какое-то неестественное у вас Анна", "Толстенькая стала", "Не понимаю, как может мать троих детей в возрасте от 2 до 14 лет просыпаться в 12 и дальше - зал, спа, встреча-посиделки с девочками?!. И башка забита лайками в ленте! И это у зрелой тетки в 36 лет! Жесть", - пишут в сети.

Как сообщал УНИАН, Седокова в полупрозрачных лосинах засветила ягодицы на камеру.

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