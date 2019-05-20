Лидер Rammstein предложил оплатить штраф жителю Беларуси - дело в откровенном видео

Дело в том, что пять лет назад парень разместил в своих социальных сетях клип немецкой группы Pussy.

Лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн предложил 25-летнему жителю Беларуси из города Гродный Андрею Головенко денег, но тот отказался, пишет "Белсат".

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Дело в том, что пять лет назад парень разместил в своих социальных сетях клип немецкой группы Pussy. Опубликовал и забыл. А потом удивился, когда к нему пришли стражи порядка и предъявили обвинение в том, что он распространяет порнографию.

"Я даже не помню, посмотрел ли этот клип, - вспоминает Андрей. - Опубликовал и забыл".

Клипом заинтересовался отдел культурологических экспертиз Госкомитета судебных экспертиз. Они признали его запрещенным и запретили показывать и распространять. Наказание по этой статье от 2 до 4 лет лишения свободы. К тому же Андрею надлежало заплатить штраф.

Денег у Андрея не было. Тогда он рассказал обо всем в соцсетях, попросил помощи. И друзья помогли, собрали сумму, которой хватило на оплату штрафа, адвоката, экспертизу и на расходы, связанные с судебными заседаниями.

А потом помочь предложил Тиль Линдеманн. Он узнал об этой истории от книжного издателя. Тот позвонил Андрею, рассказал все, но парень от денег отказался. Объяснил, что ему помогли друзья, и уголовное дело за истечением срока давности уже закрыто.

Как сообщал УНИАН, ранее Rammstein представили первый за 10 лет альбом.