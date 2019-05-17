Полуголые люди на шестах: MARUV выпустила мегапровокационный клип (видео)

MARUV записала песню Mon Amour вместе со швейцарским диджеем Mosimann.

Эпатажная украинская певица MARUV выпустила клип на новую песню Mon Amour, которую она записала вместе со швейцарским диджеем Mosimann.

Клип опубликован на канале MARUV в YouTube.

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В клипе певица предстала в новом образе - с короткими волосами оттенка блонд. На видео девушка в пуантах соблазнительно танцует на пилоне в телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни. Пикантный образ дополнила кожаная куртка и черные полусапожки на высоченном каблуке.

Вместе с танцорами артистка устроила горячие провокационные танцы, также в ролике можно увидеть страстные поцелуи

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица вернулась в Киев.

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