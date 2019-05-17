Полуголые люди на шестах: MARUV выпустила мегапровокационный клип (видео)

Полуголые люди на шестах: MARUV выпустила мегапровокационный клип (видео)

14:10, 17 мая 2019
Звезды
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Эпатажная украинская певица MARUV выпустила клип на новую песню Mon Amour, которую она записала вместе со швейцарским диджеем Mosimann.

Клип опубликован на канале MARUV в YouTube.

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В клипе певица предстала в новом образе - с короткими волосами оттенка блонд. На видео девушка в пуантах соблазнительно танцует на пилоне в телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни. Пикантный образ дополнила кожаная куртка и черные полусапожки на высоченном каблуке.

Вместе с танцорами артистка устроила горячие провокационные танцы, также в ролике можно увидеть страстные поцелуи

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица вернулась в Киев.

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Теги: #певица#MARUV