Полуголые люди на шестах: MARUV выпустила мегапровокационный клип (видео)
Эпатажная украинская певица MARUV выпустила клип на новую песню Mon Amour, которую она записала вместе со швейцарским диджеем Mosimann.
Клип опубликован на канале MARUV в YouTube.
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В клипе певица предстала в новом образе - с короткими волосами оттенка блонд. На видео девушка в пуантах соблазнительно танцует на пилоне в телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни. Пикантный образ дополнила кожаная куртка и черные полусапожки на высоченном каблуке.
Вместе с танцорами артистка устроила горячие провокационные танцы, также в ролике можно увидеть страстные поцелуи
Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица вернулась в Киев.