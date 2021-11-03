Опальная певица Ани Лорак отпустила свою дочь Софию на отдых с отцом и его невестой Лилией.
Они отправились в Буковель, где покатались на одном из аттракционов. 10-летняя девочка не смогла сдержать своих эмоций и начала выкрикивать нецензурные слова. Сам Марат отметил, что они с дочерью любят экстрим.
"И*пт, г*вно*б, ж*па", - выкрикивала София, позже сказав, что аттракцион ей понравился, хоть было немного страшно.
"Маленькая девочка ,а выражения 25-летнего подростка", "Прям разочарование полное в девочке", "Какая матюкливая малая", "Как так можно материться?", "Удалите пост и не позорьтесь", "Жуть, что дальше ждать?", - возмутились поклонники.
Читайте также"Повезло со свекровью": маму Дана Балана "атаковали" фанаты Тины КарольАни Лорак и Мурат Налчаджиоглу: что известно
15 августа 2009 года Ани Лорак вышла замуж за одного из владельцев туроператора Turtess Travel- гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу.
В браке у них родилась дочь София. Крёстным отцом девочки стал Филипп Киркоров, крёстной матерью - депутат Верховной Рады Ирина Бережная.
31 января 2019 года Каролина Куек и Мурат Налчаджиоглу официально развелись.
Напомним, ранее Ани Лорак приготовила поклонникам неожиданный сюрприз.
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