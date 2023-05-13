Певица познакомилась с мировыми звездами.

Певица Джамала, которая в этом году выступит на сцене Евровидения вместе с другими украинскими артистами, приглашенными на конкурс, показала репетицию гранд-финала. Уже сегодня, 13 мая, станет известно, кто одержит победу и получит главный приз - хрустальный микрофон.

На своей странице в Instagram Джамала разместила несколько фото с Евровидения. Она позировала с Андреем Данилко и его "сценической мамой" Инной Белоконь.

Кроме этого, Джамала познакомилась с британским певцом Сэмом Райдером. В прошлом году он занял на Евровидении второе место.

Видео дня

Певица уже провела репетицию своего выступления. На фото можно разглядеть наряд Джамалы. Вероятно, в нем она выйдет на сцену во время гранд-финала.

Кроме этого, звезда познакомилась с одним из ведущих Евровидения - комиком Грэмом Нортоном. Он уже много лет является ведущим собственного проекта The Graham Norton Show.

"Финал Евровидения уже через считанные мгновения. Ждете? Встреча с кем-то-это что-то за пределами реальности здесь. Но нет ничего невозможного. Дальше будет", - прокомментировала Джамала подготовку к конкурсу.

Финал Евровидения - что известно

Напомним, Гранд-финал состоится 13 мая. Ранее уже сообщалось, где и как смотреть Евровидение. Трансляция конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени.

Также уже известно, каким будет порядок выступлений участников Евровидения в финале. Украина выступит под номером 19. После второго полуфинала сеть "взорвалась" шутками о конкурсе, все самые смешные мемы и видео о Евровидении уже собрал УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: