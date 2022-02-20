Артистка исполнила с участницей шоу трек "Найти своих".

В пятом выпуске шоу "Голос страны" на сцену выйшла 32-летняя исполнительница и автор песен Екатерина Офлиян, за нее болела сама Тина Кароль.

На сцене "Голоса страны" Екатерина исполнила свой авторский трек "Найти своих", написанный для Тины Кароль. Неожиданностью для всех стало появление лично Тины Кароль, которая пришла поддержать участницу. Кроме того, это будет их первая встреча, поскольку до этого Екатерина и Тина общались исключительно в сети.

"Здесь тебя вспоминают каждый день", – сказал Вакарчук Тине.

"Бывшая пришла... Я тебя так люблю", — обратился Потап к Кароль.

К Екатерине, к сожалению, не развернулось ни одно из тренерских кресел, но ее спасла команда "второго шанса" - солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

Напомним, Тина Кароль в этом сезоне не сидит в судейском кресле. Сейчас звездные тренеры шоу "Голос страны" - Потап, Надя Дорофеева, Оля Полякова и Святослав Вакарчук.

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