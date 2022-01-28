Откроет второй эпизод шоу 20-летний Александр Свириденко - вокалист и гитарист оркестра Министерства обороны.

Уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 выйдет второй эпизод вокального шоу "Голос страны", в котором суперзвезды в роли тренеров соревнуются за самые мощные голоса участников.

Тренерами 12-го сезона стали украинские суперзвезды: авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-дива Оля Полякова, которая впервые села в красное кресло. 12-й сезон шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна", сообщает пресс-служба 1+1.

Откроет второй эпизод 20-летний Александр Свириденко - вокалист и гитарист оркестра Министерства обороны. Молодой артист мечтает показать силу своего голоса и доказать, что он может стать главным солистом.

"Я служу в военном оркестре более 1,5 года. Мы вместе отыграли более 100 концертов, и это для меня большой опыт, который я бы не смог получить в 20 лет ни в каком другом месте. Горжусь тем, что мы с музыкантами побывали во многих странах Европы и имели возможность представлять Украину на самых крутых фестивалях в Швейцарии и Бельгии. Мечтаю попробовать себя в роли вокалиста. Военнослужащий должен быть храбрым и решительным, но я очень волнуюсь перед выступлением", - сказал Свириденко.

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Воскресным вечером на сцену выйдет и вокалистка из народа Ирина Перегрим, которая работает дальнобойщицей более 4 лет. Муж Ирины также профессиональный дальнобойщик. Именно он научил жену умело водить и заинтересовал автомобилями настолько, что она даже ассистировала ему в замене запчастей, ремонте авто и ездила по возможности с ним в рейсы.

"Быть дальнобойщицей - это круто. Ты едешь на большой машине, все тебе уступают место и каждый день ты знакомишься с новой страной. Серьезно заниматься пением я начала где-то 2 года назад. В один день, когда я ехала в очередной рейс, решила снять видео, как я пою за рулем. И за 2 дня мой дебютный ролик набрал более 1,5 млн просмотров, тогда я впервые почувствовала себя настоящей звездой", - сказала Ирина.

Споет на сцене "Голоса страны" 32-летний певец по имени Роман Мелиш. Вокалист исполняет песни эпохи Возрождения, которые традиционно звучали в храмах со специальной акустикой. Роман 6 лет учился в Швейцарии и имеет контратенор – очень редкий высокий мужской голос. Когда Роману исполнилось 30, он понял, что хватит учиться, пора вернулся в Украину для того, чтобы развивать свое любимое направление музыки на Родине.

"Последний раз в микрофон я пел 15 лет назад, барочная музыка никогда не исполнялась с микрофоном. В 2013 году я начал учиться в Швейцарии. Это один из мировых центров древней музыки, куда съезжаются вокалисты со всего мира. Этот стиль пленил меня полностью. Через полгода после старта обучения меня начали приглашать выступить вместе с самыми известными в Европе музыкальными коллективами. Мечтаю, чтобы в Украине люди начали слушать древнюю музыку и ходить на концерты", - сказал Роман.

Из-за кого DOROFEEVA будет звонить своему мужу Дантесу, а Оля Полякова - дочери Марии, и чем поразят Святослава Вакарчука уличные музыканты 2tones, смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

Напомним, тренерами 12 сезона шоу "Голос страны" стали Потап, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Оля Полякова.

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