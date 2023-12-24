В основном это развлекательные проекты.

Telegram-канал УНИАН Lite провел опрос среди подписчиков и выяснил, какие шоу они любят смотреть больше всего.

Первое место между собой разделили кулинарный проект "МастерШеф" и шоу "Хто зверху?", в котором мужская и женская команды решают, кто из них лучше.

Второе место также оказалось неоднозначным. Его заняли два проекта - "Голос країни" и "Супермама".

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Третью позицию занял проект "Дурнев смотрит сториз". А вот шоу "Холостяк" хоть и попало в топ-5, но с маленьким результатом. Всего 5% читателей паблика смотрят это романтическое реалити.

Если говорить не о развлекательных программах, а об интервью со звездами, то украинцы на первое место поставили "Экзамен" с Машей Ефросининой. На втором месте по популярности оказались интервьюеры Рамина Эсхакзай и Слава Демин.

Напомним, ранее украинцы определили самую красивую женщину Украины. Больше всего людей проголосовало за известную певицу.

Также пользователи сети определили главных секс-символов страны. Таким образом стало известно, кто из известных мужчин больше всего привлекает женщин.

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