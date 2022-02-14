В проекте телезрители увидят всего 18 участников.

Телеканал 1+1 работает над адаптацией одного из самых рейтинговых экстремальных шоу мира о выживании под названием "Последний герой". В проекте телезрители увидят 18 участников, которые в экстремальных условиях будут познавать свои возможности и раскрывать характеры. В шоу примут участие как звезды, так и непубличные люди, которые никогда бы не встретились в обычной жизни.

Недавно создатели шоу объявили о старте всеукраинского кастинга. Телеканал ищет настоящих смельчаков, которые хотят испытать свою силу духа, оказавшись в экстремальных условиях, без привычного социального статуса и атрибутов современной комфортной жизни. Все участники будут находиться в равных условиях и иметь равные возможности - жить на необитаемом тропическом острове, имея с собой лишь небольшое количество вещей, жажду победы, собственную мотивацию и природную смекалку, и ни одна секунда их приключений на острове не останется вне поля зрения камер.

Продюсеры отмечают, что на первом этапе кастинга они уже получили более 5000 заявок. Так, отправиться покорять необитаемый остров хочет Мисс Украина Вселенная, женщина, которая три раза переплывала Босфор, путешественник, которому покорилась самая высокая горная вершина Европы, звезда украинского шоу-бизнеса, водолаз, который умеет задерживать дыхание на 4 минуты, артист цирка, который умеет жонглировать двенадцатью кольцами одновременно, и много других украинцев, которые хотят испытать себя.

Интересным претендентом на участие в шоу стал 70-летний бывший военный, служивший в Афганистане и АТО. Сейчас он преподает в школе ОБЖ и имеет все необходимые навыки для выживания на необитаемом острове, а именно: добывает без подручных материалов воду, огонь, пищу, знает, как из желудей сделать муку и кофе, и какие насекомые могут стать вкусным и питательным ужином. Мужчина ежедневно занимается спортом, любит экстрим и на каждый свой день рождения прыгает с парашютом. Намерен прожить более 100 лет и мечтает встретить настоящую любовь. Получит ли он шанс стать последним героем, станет известно позже.

Напомним, по правилам шоу, в течение 39 дней 18 незнакомцев будут жить на необитаемом тропическом острове, соревнуясь за победу и каждый день испытывая собственную силу духа. Разделены на два племени, герои будут проходить испытания, чтобы получить вознаграждение (огонь, еду, связь с домом) или иммунитет, благодаря которому команда-победитель сможет сохранить всех участников, а команда, которая проиграла в испытании, путем голосования отправит домой одного из участников племени.

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