Участница шоу, которая едва не заставила Вакарчука покинуть шоу, - 22-летняя самоучка Дарья Забелина.

В 5 выпуске шоу "Голос страны" звездный тренер Святослав Вакарчук сказал, что может покинуть проект. Он пообещал пойти на такой шаг, если к нему в команду не пойдет одна из участниц.

Речь идет о 22-летней Дарье Забелиной, поразившей почти всех судей шоу, к ней развернулись сразу три кресла - Поляковой, Дорофеевой и Вакарчука. Все тренеры звали девушку, которая исполнила песню Тины Кароль "Твои грехи", в свою команду.

К самому "болезненному" приему прибег солист "Океана Эльзы": "Если вы ко мне не пойдете, то я, пожалуй, уйду из проекта".

Услышанным от Святослава были поражены как зрители "Голоса страны", так и судьи и сама участница шоу Забелина. Но все сложилось хорошо для Вакарчука - Дарья выбрала именно его команду.

Дарья Забелина на шоу "Голос страны" с песней "Твои грехи": видео

Напомним, во втором эфире "слепых прослушиваний" шоу Святослав Вакарчук прослезился из-за участника с уникальным голосом Романа Мелиша.

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