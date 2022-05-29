В подборке УНИАН стендап-шоу только на актуальные темы.

Сейчас каждый отвлекается от войны как может, и юмор здесь играет не последнюю роль. Предлагаем вам посмотреть 5 классных стендап-шоу на актуальные темы, которые точно поднимут вам настроение.

Стендап-комик Василий Байдак поднял очень актуальную нынче тему. В шуточной и непринужденной форме он рассказал, как нужно общаться с родственниками из России. Также он поднял топ тему - когда возвращаться в Киев.

Комик Андрей Сенч во время своего выступления в укрытии рассказал, что не так с советником главы ОПУ Алексеем Арестовичем. Андрей посмеялся над тихим голосом Арестовича и предложил включать субтитры, когда тот дает брифинг. Стоит отметить, что публика хохотала от его шуток, а в комментариях поклонники стендапа написали: "Это гениально".

Конечно, не обошлось без шуток про Илона Маска. Комик Андрей Озаркив пошутил, что Илон Маск - это богатый зять из Чехии. Он отметил, что у него есть ощущение, что именно он будет организовывать празднование нашей победы.

Читали комментарии россиян под постами поддержки Украины от известных селебрити? Настоящее наслаждение, как и размышления Саши Лопушанского на эту тему.

Пока Сергей Притула скупает всю броню, украинские военные сбивают вертолеты противотанковым оружием. На эту темы высказался Тарас Стадницкий во время своего выступления в укрытии.

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