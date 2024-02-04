Имя победителя станет известно уже сегодня.

Вчера, 3 февраля, состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2024, однако из-за сбоя в приложении "Дія" украинцы не смогли проголосовать за своего фаворита.

По правилам конкурса, решить эту проблему можно было в два счета с помощью оценок жюри, но организаторы решили отдать ключевое право голоса именно зрителям. Поэтому голосование продлили до 4 февраля 19:05.

В связи с этим имя победителя Нацотбора, который будет представлять нашу страну на самом масштабном песенном конкурсе, станет известно уже сегодня.

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Где и когда смотреть шоу результатов

Смотрите прямой эфир шоу результатов национального отбора на Евровидение-2024 в 19:05 на телеканале "Суспільне Культура", на сайте "Суспільне Культура", на Facebook-страницах "Суспільного" и "Євробачення Україна", на сайте "Євробачення в Україні", в приложении "Дія", выбрав "Дія. ТВ" и на канале "Суспільне Культура HD".

Кроме того, трансляцию можно будет послушать на Радио Промінь.

Как голосовать за фаворита

До 19:05 у вас еще есть возможность отдать свой голос за участника, который, по вашему мнению, достоин представлять Украину на Евровидении в Швеции. Для этого вам нужно открыть приложение "Дія" и перейти в "Сервіси" – "Опитування" – "Активні опитування".

После этого выберите фаворита и отдайте за него свой голос.

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