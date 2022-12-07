Он надеется, что сообщество не позволит, чтобы Россия участвовала в конкурсе.

Финалист Нацотбора на Евровидение-2023 Вася Демчук рассказал, как он относится к возможному участию России в голосовании на конкурсе, который состоится в Ливерпуле.

Недавно организаторы конкурса заявили, что теперь весь мир сможет проголосовать за своего фаворита, однако присоединится ли к голосованию страна-агрессор - пока неизвестно. Даже несмотря на то, что россиянам запретили выступать на Евровидении еще в этом году, после того, как диктатор Владимир Путин устроил полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Думаю, что места России нет ни на Евровидении, ни где-то еще. Надеюсь, сообщество это понимает и не допустит ее участия. А если и допустит - что ж, это очередная возможность показать низкосортность России как нации", - сказал Демчук в интервью УНИАН.

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Он добавил, что в случае победы на Нацотборе, обязательно будет говорить о войне на самом Евровидении и призывать мир помогать Украине в борьбе с российской агрессией.

"Сцена - это то место, где меня слушают и слышат, где я через песню могу говорить. Сцена Евровидения - это возможность говорить о важном на большую аудиторию. Поэтому я хочу быть услышанным как артист и как украинец. Чтобы мир увидел нашу внутреннюю боль, ощущения, которые появились в результате ракетных ударов. Все видят нас сейчас сквозь призму войны, но никто не задумывается, какие чувства нас разрывают от происходящего. Насколько психологически непросто, переживая все ужасы войны, остаться еще и в полном блэкауте, наедине со своими мыслями и воспоминаниями и при этом иметь силу жить дальше", - добавил певец.

Кто такой DEMCHUK

Вася Демчук участвовал в шоу "Голос. Діти", "Голос країни" и "Співають всі". Был вокалистом украинской группы Cloudless. Также известен тем, что записывает и выкладывает песни в TikTok. Именно в соцсети фрагмент его песни "Sorry" услышала Настя Каменских и предложила ему спеть вместе. Так появился их дуэт, который в ноябре 2021 года исполнил песню "Sorry 2".

1 декабря 2022 года стало известно, что певец представит свою песню "Alive" на Нацотборе на Евровидение-2023.

Напомним, ранее финалистка Нацотбора на Евровидение-2023 Марина Круть в интервью УНИАН рассказала, видит ли среди других финалистов конкурентов, почему вторая подряд победа на Евровидении для Украины сейчас сверхважная, и может ли война повлиять на результаты.

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