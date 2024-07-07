Россияне перепутали конкурсанток.

В стране-агрессорке прошел конкурс красоты, который не обошелся без казусов. Россияне отобрали корону у победительницы конкурса "Мисс Москва".

Как пишут пропагандистские СМИ, ведущие мероприятия перепутали фамилии участниц. Они не изучили имена конкурсанток и своими действиями посрамили девушек.

В частности, короной и статусом "Краса Москвы Гран-при" была награждена Снежана Недельская. На самом же деле победу должна была одержать Снежана Вилкова. После этого россияне просто отобрали награду у одной участницы и вручили другой.

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"Недильская почувствовала вкус победы всего на несколько минут, после чего ведущие, осознав ошибку, попросили ее "с чувством достоинства и уважения" вернуть трофей на место, то есть передать его настоящей победительнице. Но и тут не обошлось без боя: Недельская к тому моменту уже ушла со сцены вместе с короной, поэтому вместо нее по непонятным причинам свою корону Снежане Вилковой отдала другая финалистка, которая одержала победу в другой номинации", - описали росСМИ инцидент на конкурсе.

К слову, победительницей конкурса страны-агрессорки стала 20-летняя Лилиана Булатова, которая получила титул "Мисс Москва - 2024".

Напомним, ранее состоялось мероприятие Mrs. Ukraine International-2024. Стало известно, кто победил на конкурсе красоты.

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