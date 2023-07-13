Спецвыпуск Netflix, в котором принял участие президент Украины, попал в номинацию на престижную награду.

Интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал Дэвиду Леттерману для спецвыпуска шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении", может получить престижную премию "Эмми". Его записывали в киевском метро, в октябре 2022 года.

Как сообщает Billboard, в номинации на премию за "Выдающийся документальный сериал или спецвыпуск", интервью Зеленского "поборется" за победу с четырьмя другими проектами.

На премию "Эмми" также выдвинули спецвыпуск документального шоу "Свет, который мы несем" с Мишель Обамой и Опрой Уинфри, проект "Вкушайте нацию с Падмой Лакшми". Помимо этого, в номинацию попали спецвыпуск Стэнли Туччи "В поисках Италии", а также документальный телесериал с комиком Камал Беллом "Соединяя тени Америки".

Кто же получит "Эмми" в данной номинации - станет известно уже скоро, 18 сентября. В этот день состоится 75-ая церемония награждения престижной премией.

Интервью Зеленского Леттерману - что известно

Во время спецвыпуска Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", который был снят в киевском метро, Леттерман обсудил с Зеленским немало интересных тем. Так, президент рассказывал, о чем он мечтает. Зеленский честно признался, что после победы он хочет отправиться на море и пить пиво.

Также президент Зеленский поделился мнением о том, продолжится ли война в Украине после смерти Путина. Помимо этого, президент буквально "взорвал" сеть анекдотом о России.

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