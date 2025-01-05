Девушка также поделилась, поддерживает ли связь с Инной после ее победы в шоу.

Участница шоу "Холостяк", студентка Юстина Багай, которая покинула реалити за шаг до финала, рассказала, поддерживает ли она связь с главным героем шоу Александром "Тереном". А также поделилась, общается ли с девушками после завершения съемок.

На своей странице в соцсети Threads участница заверила, что сейчас она не видится и не переписывается с ветераном войны. По ее словам, у нее не осталось чувств к "холостяку", она пережила разрыв с ним и сейчас не видит смысла в их общении. А вот с волонтеркой и победительницей проекта Инной Белень Юстина поддерживает связь. Студентка отметила, что Александр не помешал их дружбе.

"Я не общаюсь с Сашей. Не понимаю, почему директ разрывается этим вопросом. У меня нет чувств к Саше. Нет, никто не мешает общаться с Инной", - написала девушка.

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После завершения реалити многие участницы поддерживают связь, и студентка не стала исключением. По ее словам, сейчас она больше всего дружит с тарологом Анастасией Юзьвак, Инной и психологом Илоной Мамчур. В дополнение, Багай заверила, что сейчас ее сердце свободно. После шоу она пока не успела встретить свою любовь, но девушка верит, что у нее еще все впереди.

"После проекта я больше всего общаюсь с Рыжулей (Настя), Илоной и Инной. Теплое общение осталось с Вероникой, Ксюшей, Лизкой и Алиной. Я не в отношениях. Я не жалею, что пошла на проект и ничего бы не меняла", - подчеркнула Юстина.

Напомним, ранее Юстина Багай призналась, что у нее была депрессия после вылета. Девушка поделилась, что ей помогло выйти из этого состояния.

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