Беспалов рассказал, как снимали проект.

На днях на телеэкраны вышел первый выпуск проекта "Холостяк". Главный герой шоу ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько выбрал 12 девушек, с которыми будет строить романтические отношения. Стало известно, кто из участниц окажется в финале.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники назвал имена девушек, которые могут стать победительницами шоу и долго будут оставаться на проекте. По его словам, одной из таких является таролог Анастасия. Девушке 24 года, она родом из Тернопольской области. Но в последнее время живет за границей, в Лондоне. Однако она не станет победительницей проекта, пишет блогер в своем Telegram-канале BespaLOVmedia.

Также Богдан сообщил, что якобы Ксения (Smm-ница) и Алина (автор информационных курсов) долго будут оставаться на шоу и будут фаворитками "холостяка", однако им также не удастся победить. Кроме того, во втором выпуске появится новая загадочная участница Инна. Она работает волонтером. Именно у нее есть все шансы на победу на проекте.

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"В финале шоу "Холостяк-13" будет Анастасия Юзьвак (рыжая модель из Лондона), но не победит. Достаточно долго в шоу будет Ксения и Алина Моисеенко. Темной лошадкой сезона станет волонтер Инна, которую заявят во втором эпизоде шоу. Именно она с Тереном по мнению редакторов является той идеальной парой глазами зрителей. Так что все козыри в руках Инны", - написал Беспалов.

Звездный обозреватель добавил, что создатели "Холостяка" отсняли два варианта финала шоу, когда Александр будет выбирать победительницу. Блогер утверждает, что это делалось для того, чтобы подстроиться под общественные настроения на момент выхода последнего эпизода на экраны.

"Также есть слухи, что команда снимала 2 варианта финала со всеми вышеуказанными участницами, чтобы подстроиться под настроение фанатов шоу и в последний момент предложить финальный эпизод с наиболее лояльной зрителям победительницей", - добавил Богдан.

К слову, "Терен" - ветеран войны, который получил ранение во время выполнения боевого задания. Вследствие этого он потерял две конечности, после чего ему сделали протезирование. Ранее мужчина рассказывал, что он ищет украиноязычную девушку, которая понимает проблемы военных и людей с инвалидностью.

Напомним, ранее мы писали, что известно о девушке, которая первой получила розу от "Терена". Участница вручила особый подарок "холостяку" во время их знакомства.

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