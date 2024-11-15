Первый поцелуй на проекте 'Холостяк-13': с кем Терен поддастся страсти

Борьба за сердце главного героя продолжается.

Сегодня, 15 ноября, состоится третий выпуск романтического шоу "Холостяк-13". Уже известно, что в этом выпуске главный герой Александр Терен поддастся страсти с одной из участниц. Поэтому именно сегодня будет первый поцелуй на проекте.

Кроме того, на прошлой церемонии роз приглашение на свидание получила Вика. Александр признался, что подготовил кое-что особенное для девушки.

"Это будет необычное свидание", - признался холостяк и предложил Виктории познакомиться с одним из его увлечений. Как отреагирует на это девушка и почему Александр придет на свидание не один, а с друзьями-военными?

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А вот встреча с другими двумя героинями у холостяка состоится в Одессе. Море, прогулки по Дерибасовской и литературный познавательный вечер "Как любили украинцы". Все это придаст изрядной пикантности этому свиданию.

Также на этой неделе друзья холостяка помогут Александру и героиням устроить настоящий благотворительный концерт и аукцион, на котором они планируют собрать средства для военных.

"Мы будем собирать для военных 3 центра ССО на автомобиль, - рассказывает холостяк. - Я провожу 1-2 собрания в месяц. Решил приобщить к этому сбору и девушек".

Что из этого получится и поможет ли общая благотворительная цель героям ближе узнать друг друга?

Напомним, экс-участница "Холостяка" с Тереном ответила, общается ли с другими девушками после шоу.

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