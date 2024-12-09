Девушка ответила на упреки о том, что она вела себя недостойно во время прощания с главным героем.

Блогерша Настя Анисимова, которая покинула шоу "Холостяк" в шестом выпуске, прокомментировала свой вылет. Экс-участница поделилась впечатлением от участия и объяснила, почему просила главного героя Александра "Терена" не отпускать ее.

В своем Instagram девушка отметила, что участие в проекте - это незабываемый для нее опыт и она не жалеет ни о чем. Настя вспомнила свое последнее свидание с ветераном войны, во время которого они танцевали. Тогда, как известно, "Терену" показалось, что девушка не смогла расслабиться и пыталась быть главной в их паре, однако сама Анисимова написала, что доверилась партнеру. У нее остались приятные воспоминания после того свидания и она считает, что пыталась даже во время танца продемонстрировать свои чувства Александру.

Также блогерша вспомнила вопрос ветерана о популярности после шоу. Тогда он поинтересовался у нее, что она будет делать со славой после завершения проекта. На это девушка с юмором ответила, что они с "холостяком" будут носить парики и прятаться. Дело в том, что участница неправильно поняла "Терена" и ответила на его вопрос иначе. Тогда, говорит Настя, этот вопрос показался ей шутливым.

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"Многие заметили, что из-за влюбленности я отключила голову. Если честно, то я считала свое поведение максимально уместным, потому что на прошлом свидании у нас было все идеально. И я сама себя погрузила в заблуждение, что мужчина чувствует то же самое, что и я. Однако, как мы видим, я ошибалась", - убеждена Анисимова.

Блогерша добавила, что в шестом эпизоде почувствовала холод к себе со стороны Александра. В то же время сейчас она благодарна ему за то, что тогда отпустил ее и не держит обиду на главного героя.

Анисимова также высказалась относительно того, что просила "Терена" во время выгона не прощаться с ней. Девушка объяснила, что тогда у нее были чувства к Александру и она не хотела терять его.

"Мое достоинство всегда со мной, что бы я ни сделала. Я - человек чувств и эмоций и сказала искренне все то, что хотела, не думая, что обо мне подумают. Я говорила от сердца. Но хочу заметить одно. У меня нет вопросов к Александру, нет грусти и обиды. Я даже благодарна за то, что он решил отпустить меня домой именно в тот день, потому что благодаря этому в моей жизни произошли очень большие изменения", - добавила Настя.

Напомним, ранее тату-мастер Виктория объяснила, почему внезапно покинула проект.

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