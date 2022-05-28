Очень многие телезрители ждут выхода нового сезона проекта "Холостяк". Другие считают, что сейчас не время для развлекательных шоу.

Еще до начала войны был отснят новый сезон романтического проекта "Холостяк", но до сих пор не состоялась его премьера. Ведущий шоу Григорий Решетник признался, почему шоу не запускают.

Как он заявил во время проекта "Как ты?" новый сезон "Холостяка" снят, как и раньше, - там нет военных, а девушки соревнуются за сердце красавца, украинца, переехавшего в Америку.

"Сейчас многие мне пишут, чтобы запускали проект. Это даст новый толчок, такую территорию любви. Но многие люди говорят, что сейчас не время - сейчас только речь о новостях, о войне. Не время для развлекательных шоу", - пояснил дилемму Решетник.

Поэтому Григорий спросил героиню первого выпуска "Как ты?" Злату Огневич, бывшую "холостячку", можно ли сейчас выпускать шоу "Холостяк".

"Если вы выпустите, то должны быть готовы к тому, что выльется много хейта. А с другой стороны, многие поклонники обрадуются этой новости, что есть что-то светлое, о любви... Я бы выпускала не сейчас, но через некоторое время я бы принимала это решение. Но точно надо выпускать", - сказала знаменитость.

На что Решетник сказал, что у него есть желание снять "Холостяка" и "Холостячку" с военнослужащими, с терробороновцами. "Сразу победа, мы обязательно это реализуем", - говорит ведущий.

Напомним, первый выпуск "Холостяка" в 2022 году зрители должны увидеть 4 марта в 19:00 на СТБ.

Что известно о новом"Холостяке"

Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. Ему пришлось сменить несколько городов и видов деятельности. Сейчас "холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью.

"Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - рассказывает Алекс.

В сети разгорелись жаркие дискуссии по поводу внешности Алекса Топольского: одним она нравится, другие ее критикуют. УНИАН собрал самые горячие фото нового "холостяка".