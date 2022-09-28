В продолжении сезона объявлена благотворительная цель - сбор 3 млн гривень на важную закупку для целой бригады на передовую.

Впервые в истории мировой франшизы The Voice посередине трансляции сезона проекта произошло форс-мажорное событие - агрессивная страна-соседка осуществила полномасштабное военное вторжение. Несмотря на это через 7 месяцев отчаянного сопротивления украинского народа агрессору, "Голос країни" возвращается, чтобы поддержать каждого украинца.

Продолжение "Голоса країни-12" станет особенным, а новые эпизоды претерпят значительные изменения. В первом выпуске, который выйдет 2 октября в формате дайджеста, телезрители вспомнят, какими были 5 выпусков "Слепых прослушиваний", показ которых состоялся до 24 февраля.

Настоящие музыкальные герои нашего времени расскажут, как полномасштабная война изменила их судьбу и деятельность, поделятся собственными жизненными историями. Кроме того, творческой командой проекта было решено вырезать из эпизодов русские песни, исполнителями и авторами которых являются певцы из страны-агрессора. Также высказывания в эфире на русском языке будут продублированы на украинском.

Видео дня

После этого телезрители увидят продолжение этапов "Слепые прослушивания", "Вокальные бои" и "Нокауты", которые были отсняты до начала полномасштабного вторжения России. Эти эпизоды будут дополнены обновленными и актуальными историями участников, жизнь которых кардинально изменила война. Финал будет отснят дополнительно и он будет иметь особые правила и отличаться от предыдущих по структуре и количеству участников.

Сейчас известно, что многие участники "Голосу країни" разбросаны по миру. Некоторые из них встали на защиту нашей страны и вступили в ряды ВСУ. Однако возвращение проекта снова объединит всех вместе.

В продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. "Голос країни" совместно с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твой Голос на аэросредства для разведки".

Его целью станет сбор 3 млн гривень на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривень.

Смотрите премьеру "Голосу країни" 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

Вас также могут заинтересовать новости: