Долгое время Украина занимала первую позицию в рейтинге букмекеров по победителю на Евровидении-2024. Затем мы опустились на второе место, уступив лидерство Хорватии, которую будет представлять Baby Lasagna с треком Rim Tim Tagi Dim.
А теперь Украина и вовсе оказалась на третьем месте. А все потому, что в турнирной таблице нас обогнала представительница Италии Angelina Mango с песней La noia.
Далее рейтинг выглядит следующим образом:
- Швейцария – 9%;
- Нидерланды – 7%;
- Бельгия – 6%;
- Греция – 4%;
- Франция – 3%;
- Израиль – 3%;
- Великобритания – 2%.
Евровидение-2024 - что известно
В этом году Украину на самом масштабном песенном конкурсе будут представлять alyona alyona & Jerry Heil с треком "Teresa & Maria".
Конкурс состоится в Мальме. Первый полуфинал пройдет 7 мая, второй - 9 мая, а большой финал - 11 мая.
Кроме того, известно, что в этом году организаторы изменили правила. Теперь представители стран "Большой пятерки" будут выступать в полуфиналах, голосование в финале начнется сразу же после выступления первого участника, а также зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе, также будут иметь возможность проголосовать за своего фаворита.