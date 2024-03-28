На первом месте до сих пор держится Хорватия.

Долгое время Украина занимала первую позицию в рейтинге букмекеров по победителю на Евровидении-2024. Затем мы опустились на второе место, уступив лидерство Хорватии, которую будет представлять Baby Lasagna с треком Rim Tim Tagi Dim.

А теперь Украина и вовсе оказалась на третьем месте. А все потому, что в турнирной таблице нас обогнала представительница Италии Angelina Mango с песней La noia.

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

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Швейцария – 9%;

Нидерланды – 7%;

Бельгия – 6%;

Греция – 4%;

Франция – 3%;

Израиль – 3%;

Великобритания – 2%.

Евровидение-2024 - что известно

В этом году Украину на самом масштабном песенном конкурсе будут представлять alyona alyona & Jerry Heil с треком "Teresa & Maria".

Конкурс состоится в Мальме. Первый полуфинал пройдет 7 мая, второй - 9 мая, а большой финал - 11 мая.

Кроме того, известно, что в этом году организаторы изменили правила. Теперь представители стран "Большой пятерки" будут выступать в полуфиналах, голосование в финале начнется сразу же после выступления первого участника, а также зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе, также будут иметь возможность проголосовать за своего фаворита.

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