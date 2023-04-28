Первое место может занять певица Loreen, Украина не в первой и даже не во второй "пятерке".

Крупнейший опрос OGAE определил вероятного победителя Евровидения-2023. Представители 42 фан-клубов со всего мира проголосовали за своих фаворитов. Оказалось, первое место может занять певица Loreen из Швеции.

Результаты фан-голосования уже появились на сайте OGAE. Певице Loreen отдали 423 балла. На втором месте, как считают участники опроса, может оказаться Финляндия, эту страну представит артист Käärijä с песней Cha Cha Cha.

Третье место фан-клубы отдали Франции, четвертое - Норвегии. Замкнула "пятерку" Австрия. Украина, по мнению участников голосования, в финал не пройдет.

Видео дня

Нашей стране, как и семи другим, фанаты поставили ноль баллов. Вместе с Украиной самую низкую оценку получили Албания, Дания, Исландия, Ирландия, Латвия, Румыния, Сан-Марино.

Однако голосование фан-клубов не является пророческим. Мнение участников опроса часто расходится с реальными итогами Евровидения. Так, в прошлом году фан-клубы пророчили первое место Швеции, второе - Италии, третье - Испании, и лишь 11 место - Украине. В итоге наша страна заняла первое место, на втором оказалась Великобритания. Фан-клубы угадали лишь с третьим местом, его действительно заняла Испания.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, кто из украинских звезд выступит в финале Евровидения-2023.

Вас также могут заинтересовать новости: