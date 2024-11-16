Она также прокомментировала свой вылет из шоу.

Бывшая участница романтического реалити "Холостяк-13" модель Илона Мамчур, которая покинула шоу в третьем выпуске, прокомментировала свой вылет. Также она рассказала, какая девушка нужна главному герою проекта - ветерану войны Александру Терену.

Напомним, что Илона была на свидании с Александром в Одессе. Тогда она призналась мужчине, что долгое время жила на Кипре и была замужем три года. Однако ей изменили, поэтому отношения завершились. После откровенного общения Терен отметил, что ему было приятно проводить время с Илоной, но он "не почувствовал глубины" от нее. Поэтому на церемонии роз решил попрощаться с девушкой.

Сама Илона уже успела отреагировать на свой вылет из шоу. Она подчеркнула, что не была готова уйти и ее эмоции были смешанными.

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"С одной стороны было обидно, что все так быстро закончилось, а с другой - чувство свободы и облегчения. Я знала, что моя жизнь не заканчивается здесь, и если этот опыт был частью моего пути, то он точно научил меня быть еще сильнее и еще увереннее в себе и своем выборе", - сказала экс-участница в интервью "Люкс ФМ".

Она также добавила, что благодарит шоу "Холостяк" за возможность заглянуть внутрь себя и знакомство с новыми людьми. Илона не жалеет ни о чем и уверена, что Терену нужна вот такая избранница:

"Александру больше всего подходит девушка, в первую очередь, которая принимает себя такой, какая она есть. Во-вторых, это девушка, которая видит Александра не как образ "холостяка", а как мужчину со своими слабостями и страхами. Настоящая любовь начинается там, где есть принятие".

К слову, в третьем выпуске шоу "Холостяк" также покинула военная журналистка Светлана Кирган. Теперь за сердце Александра "Терена" Будько продолжают бороться 9 участниц.

Напомним, недавно экс-участница "Холостяка-13" эмоционально прокомментировала свое участие в шоу и вылет из него.

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