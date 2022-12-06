Нашу страну на этом конкурсе представит юная Злата Дзюнька.

Стало известно, под каким номером представительница Украины Злата Дзюнька будет выступать на Детском Евровидении-2022. Порядок определяли методом случайного выбора, ей достался номер 16. Об этом сказано на сайте песенного конкурса.

Порядок выступления участников на Детском Евровидении-2022

1. Нидерланды

2. Польша

3. Казахстан

4. Мальта

5. Италия

6. Франция

7. Албания

8. Грузия

9. Ирландия

10. Северная Македония

11. Испания

12. Великобритания

13. Португалия

14. Сербия

15. Армения

16. Украина

Главное о Детском Евровидении-2022

Мероприятие состоится в городе Ереван 11 декабря. 18 сентября состоялся финал Нацотбора, победительницей которого стала Злата Дзюнька. Она представит нашу страну с песней "Незламна". Недавно артистка представила клип, снятый в укрытии.

"Это история от имени всех украинских детей сегодня. Они проводят часть своей жизни в укрытиях. Именно ради детей взрослые так уверенно стоят на стороне правды", - прокомментировала юная артистка свою видеоработу.

Клип Златы Дзюньки на песню "Незламна"

Напомним, украинцы определились с фаворитом Нацотбора на Евровидение-2023. По запросам лидирует украинская певица Jerry Heil.

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