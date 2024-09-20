Участники юмористического шоу почти 20 лет "зомбировали" зрителей.

Одно из самых известных юмористических шоу в России Comedy Club закрылось. Это произошло после смерти звезды российского "КВН" Александра Маслякова. Проект существовал с 2005 года и в течение этого времени участники шоу "зомбировали" свою аудиторию, продвигая российскую пропаганду.

За 19 лет существования проекта россияне выпустили более 800 выпусков и 20 сезонов. Казалось, обычное юмористическое шоу, но это была настоящая "машина" для продвижения пророссийских нарративов. Для украинцев немало плюсов в том, что проект закрыли, хотя бы потому, что проект создан в РФ, и средства с его просмотра шли в российскую казну и на спонсирование войны.

Блогер NATELLA KIRS ранее делала обзор на Comedy Club. В частности, она привела несколько примеров, когда россияне с помощью шуток унижали другие страны, а РФ называли "империей" и возвеличивали ее "достижения". Блогерша вспомнила сценку 2019 года. Тогда главным замыслом юмористов было "поставить на колени" НАТО.

Более того, россияне, которые далеки от современного мира и никогда не слышали о толерантности, часто высмеивали представителей ЛГБТ-сообщества. При этом они шутили о людях нетрадиционной ориентации именно из США.

С 2022 года Comedy Club начал шутить на тему войны. Звезды проекта Гарик Харламов и Павел Воля называли войну "беспорядком", демонстрировали в сценках якобы свое бесстрашие перед американскими и европейскими санкциями, а также говорили, что войны, мол, не существует, так как оккупанты называют террор в Украине так называемым "СВО".

Более того, по словам NATELLA KIRS все шутки о российских политиках и диктаторе были предварительно одобрены. Псевдовысмеивание путинских приспешников заранее обсуждалось. Демонстрируя якобы нейтральную сторону, комикам удавалось охватить оппозиционную аудиторию и постепенно насаждать и ей пророссийские нарративы.

Стоит указать, что это касается и украинцев, к сожалению. Так называемое высмеивание Кремля привлекало внимание и граждан Украины и даже несмотря на войну, они продолжали смотреть Comedy Club.

Напомним, ранее мы писали об еще одном скандале в Comedy Club. Павел Воля высмеял фото девушки, она ему ответила.

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