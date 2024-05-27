Певица рассказала о подарке, который получила после шоу.

Известная украинская певица Елена Тополя, более известная как Alyosha, вспомнила свое участие в песенном конкурсе "Евровидение-2010". Исполнительница поделилась, какую сумму потратила для участия в шоу.

По словам Елены, больше она бы не поехала на конкурс снова. Артистка призналась, что в 2010 году поездка на Евровидение ей обошлась в почти полмиллиона долларов. Alyosha также рассказала о подарке, который получила после возвращения с шоу в Украине:

В общем, эта поездка вылилась в более 400 тысяч долларов, потому что это Норвегия, Осло, очень много направлений, которые были созданы под наше выступление. Это все очень много забрало денег. Когда я вернулась с "Евровидения", я получила в подарок картинку украинского художника, мне кажется, распечатанную на принтере.

Alyosha не раскрыла, у кого именно ей пришлось одолжить такую большую сумму на конкурс, говорит только, что это была большая компания. Некоторую часть средств певица не возвращала, потому что, по ее словам, "многое простили".

"Я не вру... Если бы я что-то наговаривала, это было бы некрасиво... Я говорю правду, я говорю честно и искренне, как это было. Нам многое простили... Это большая компания очень благородных людей", - рассказала звезда.

К слову, международный конкурс "Евровидение-2010" проходил в Осло - столице Норвегии. Тогда Елена представляла Украину с песней "Sweet People". На шоу она заняла 10 место.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, хотела бы снова поехать на "Евровидение".

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